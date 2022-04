Jahnstadion Oschersleben: Über 100 Tonnen Quarzsand werden aufgebracht

Oschersleben - Die Arbeiten im Oscherslebener Jahnstadion gehen zügig voran. Das muss auch so sein, denn schließlich laufen die Planungen für die Einweihungsfeier am Dienstag, 2. November, schon auf Hochtouren. Während in den letzten Tagen der Kunstrasen verklebt wurde, wird dieser jetzt „in Form“ gebracht. Dazu notwendig sind viele Tonnen Quarzsand und Kork-Granulat. „Früher wurde in den Kunstrasen ein Kautschuk-Granulat eingebracht, mit dem der Rasenteppich stabilisiert wurde. Davon ist man heute weg, stattdessen wird mit Quarzsand und Kork gearbeitet, weil das eben umweltfreundlicher ist“, weiß Rüdiger Breier vom Oscherslebener Sportclub (OSC), der das Jahnstadion betreibt.