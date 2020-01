In Oschersleben (Landkreis Börde) wurde eine Fußgängerin von einem Auto angefahren und dabei verletzt.

Oschersleben (vs) l In Oschersleben im Landkreis Börde ereignete sich am Mittwoch (29. Januar) gegen 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr auf den Parkplatz am Busbahnhof und wollte auf die Zufahrtsstraße abbiegen.

Dabei übersah er eine Fußgängerin, die gerade die Zufahrtsstraße überquerte. Die 29-jährige Frau wurde dabei angefahren und stürzte. Da sie über Schmerzen klagte, wurde sie ins Krankenhaus gebracht.