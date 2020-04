Bei dem Unfall in der Börde wurde eine Person verletzt. Foto: Polizeirevier Börde

Zwischen Ampfurth und Klein Wanzleben (Landkreis Börde) kam es zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug.

Ampfurth/Klein Wanzleben (vs) l Zwischen Ampfurth und Klein Wanzleben im Landkreis Börde kam am Donnerstag (2. April) gegen 15.30 Uhr der 29-jährige Fahrer eines Pkw in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Im Straßengraben prallte das Fahrzeug gegen einen Baum und überschlug sich danach. Der Fahrer wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.