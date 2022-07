Vor Bauarbeiten: Ottleber hoffen auf den Erhalt von Linden

Ottleben - Der Ottleber Markus Wiemann wohnt direkt an der Landesstraße (L) 77 und somit am Straßenabschnitt, der in den folgenden Monaten saniert werden soll. Gegenüber seines Hauses stehen besagte Linden, die wegen der geplanten Straßenbauarbeiten der Säge zum Opfer fallen sollen. „Mein Onkel hat diese Bäume gepflanzt, sie müssen hier seit mindestens 70 Jahren stehen. Meinetwegen kann auf dieser Straßenseite der Gehweg wegfallen, Hauptsache die Bäume bleiben stehen.“ „Die Bäume sind an dieser Stelle einfach prägend für das Ortsbild. Wir fragen uns, warum nicht nach einer anderen Lösung gesucht wird“, sagen Urte Ohnesorge und Anne-Kathrin Albrecht vom Grünen Stammtisch des Ortes. Sie wollen erreichen, dass die Bäume stehenbleiben.