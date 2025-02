Die Anzahl der Stellflächen für Fahrzeuge im Oschersleber Diesterwegring sind rar. Die Verärgerung bei Anwohnern ist wegen einer neuen Regelung nun gestiegen. Was sagt die Stadtverwaltung dazu?

Verkehr in Oschersleben

Auf dem Parkplatz an der Diesterweg-Grundschule in Oschersleben mit rund 30 Stellplätzen gibt es seit ein paar Wochen eine neue Regelung.

Oschersleben - Die Parkplatzsituation am Diesterwegring gilt allgemein alles andere als entspannt. Nach der Rückkehr von Schülern und Lehrern in die im Jahr 2023 sanierte Grundschule hat sich die Lage zumindest zu Stoßzeiten verschärft. Nun scheint sich das Stellplatz-Problem nach Angaben von Anwohnern in der Nachbarschaft rund um die Schule verschlimmert zu haben.