Einige Unikate des Holzkünstlers Andreas Uhde sind bereits in vielen Orten der Börde zu sehen. Ein besonderes Motiv entsteht gerade in Ampfurth.

Ampfurth - Es ist ein echtes Unikat, an dem der Holzkünstler Andreas Uhde aus Remkersleben in den vergangenen drei Wochen mit der Kettensäge gearbeitet hat. Nun sei das Projekt so gut wie abgeschlossen, sagt der 53-Jährige mit Blick auf den etwa fünf Meter großen Baumstamm in der Nähe der Ampfurther Kindertagesstätte „Burggeister“.