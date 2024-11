Das Wahlergebnis für die Nachwahl in Kleinalsleben und Ampfurth muss korrigiert werden. Das sind die Gründe.

Warum in Kleinalsleben und Ampfurth das Wahlergebnis korrigiert wird

Kommunalwahl in Oschersleben

In Kleinalsleben und Ampfrurth wurde nachgewählt.

Oschersleben - Der Anruf eines Einwohners von Ampfurth führte zu einer Änderung der Ergebnisse der Nachwahl am 10. November 2024 in Kleinalsleben und Ampfurth. Der Leser wunderte sich über die Anzahl der Wahlberechtigten in Ampfurth: Die Zahl 508 könne nicht stimmen, denn Ampfurth habe nur rund 310 Einwohner.