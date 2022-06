Musik Was die Sammlung im Orgel-Kompetenzzentrum in Groß Germersleben so besonders macht

In ganz Mitteldeutschland hat sich das Kompetenzzentrum für Orgel und Harmonium des Kirchenkreises Egeln einen Namen gemacht. Die Einrichtung in der alten Kirchenschule und in der Kirche von Groß Germersleben beherbergt eine Sammlung einzigartiger Instrumente.