Was für das Schützenfest 2024 in Beckendorf geplant ist

Schützenfeste in Oschersleben

Beckendorf - Viele Schützenfeste wurden in den vergangenen Wochen in der Region gefeiert. Doch bevor die Saison dieser Feste so langsam zu Ende geht, wird von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18 August, noch einmal kräftig gefeiert.

In diesem Zeitraum lädt der Schützenverein St. Hubertus Beckendorf/Neindorf unter andrem zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Beckendorf zum Volks- und Schützenfest in den Oschersleber Ortsteil ein. Laut Programm wird die Veranstaltung auf dem Schützenplatz am Freitag, 16. August, um 15 Uhr mit einem Kaffeenachmittag für Jung und Alt eröffnet. Nach einem ersten Umzug um 19 Uhr startet eine Stunde später eine Disco.

Vom Kindernachmittag bis Schützenball

Der Sonnabend startet um 13 Uhr mit der Abholung der Volks-, Schützen- und Kinderkönige des vergangenen Jahres. Um 15 Uhr beginnt der Kindernachmittag mit der Königin und Gästen im Zelt auf dem Schützenplatz. Nach der Proklamation der neuen Könige um 20 Uhr startet der große Schützenball bis tief in die Nacht.

Frühaufsteher können am folgenden Sonntag ab 8.30 Uhr der Abholung der neuen Volks-, Schützen- und Kinderkönige beiwohnen. Um 10 Uhr startet dann den Angaben nach der musikalische Frühschoppen bis dann schließlich um 14 Uhr das Festwochenende zumindest offiziell beendet wird.