Zur Zukunft des Grundstücks in der Seelmannstraße 1 gab es bisher nur Gerüchte. Über die geplanten Bauvorhaben informiert nun ein Oschersleber Architekt – und stößt auf Kritik der Anwohner.

Was wird aus dem ehemaligen Pionierhaus?

Bauvorhaben in Oschersleben

Oschersleben - Dort, wo bis vor etwa eineinhalb Jahren das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum „Der Treff“ beheimatet gewesen ist, drängten sich in dieser Woche rund 50 Anwohner. Mit der kurzfristig auf eigene Faust organisierten Informationsveranstaltung erhofften sie sich Antworten auf die Frage, was nun für und rund um das ehemalige Pionierhaus in der Seelmannstraße 1 geplant ist.