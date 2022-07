Wehrleiter Mathias Jaensch plaudert aus dem Nähkästchen

Gröningen - Gröningens Wehrleiter Mathias Jaensch ist in seinem Element. Mit viel Engagement erzählt er den Gästen, die sich an diesem Spätnachmittag im Feuerwehrgerätehaus eingefunden haben, welche Besonderheiten die Einsatzkleidung aufweist, welche zusätzlichen Hilfsmittel es heute gibt, damit die Hitze nicht an Hals, Gesicht oder Hände dringen kann. Dass so ein Helm und die Einsatzjacke ordentlich Gewicht haben, davon kann sich Christel Gronenberg überzeugen. Das Mitglied des SPD-Ortsvereins Gröningen, Christel Gronenberg, setzt sich den Helm auf, zieht die Jacke an. Ja, das sind schon etliche Kilos, die die Kameraden mit sich herum schleppen müssen.