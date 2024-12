Es ist ein Höhepunkt der Adventszeit in Oschersleben. Vom 6. bis 8. Dezember 2024 findet der Weihnachtsmarkt in der Oschersleber Innenstadt statt. Was die Besucher in diesem Jahr erwartet.

Weihnachtsmarkt in Oschersleben 2024: Was auf dem Marktplatz geplant ist

Oschersleben. - Dieses Wochenende verwandelt sich der Marktplatz der Bodestadt in einen weihnachtlichen Budenzauber. Der Weihnachtsmarkt, der am Freitag, 6. Dezember, um 14 Uhr offiziell eröffnet wird, lädt drei Tage unter anderem zum Schlemmen und Verweilen ein.

Im Zentrum steht dabei auch das Geschehen auf der Bühne. „Wir haben ein tolles und buntes Kulturprogramm auf die Beine gestellt“, betont Jana Krause vom Oschersleber Stadtmarketing. Beispielsweise sorgen die „Jingle Bells“ am Freitag, 6. Dezember, ab 18 Uhr mit weihnachtlicher Musik für Stimmung. Mit Saxofon und Trompete gibt es an gleicher Stelle am Samstag, 7. Dezember 2024, ab 13 Uhr „Christmas Swing“ zu hören. Ab 16 Uhr beginnt dann das Adventskonzert des Blasorchesters Oschersleben in der Nikolaikirche. Wie der Veranstalter informiert, sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich. Durch den Abend unterhält ab 19 Uhr eine Lichtershow der „Burning Äppels“.

Blasmusik und Aktionen für Kinder

Musikalisch umrahmt dann das Bläserquartett der „4 Adventsboten“ den Sonntag, 8. Dezember 2024, ab 13 Uhr. Um 15 Uhr ist dann der Besuch des Weihnachtsmanns angekündigt. Abseits der Bühne ist tagsüber ab 14 Uhr die Uhr Mal- und Bastelstraße für Kinder geöffnet, inklusive Kinderschminken und Glitzertattoos. Ein Kinderkarussell lädt zudem zum Mitfahren ein. Das kulinarische Angebot reicht nach eigenen Angaben von regionalen Spezialitäten bis hin zu traditionellen Leckereien, unter anderem Langos, Schokobananen, gebrannte Mandeln und Glühwein.

Beim Oschersleber Weihnachtsmarkt spielt auch die Sicherheit eine Rolle. Diese werde, laut den Organisatoren, zusätzlich durch ein Security-Unternehmen gewährleistet. Zudem seien Polizei, Feuerwehr, Bereitschaftsdienst und Ordnungsamt vor Ort. Das Polizeirevier Börde kündigte in diesem Zusammenhang bereits vor wenigen Tagen eine erhöhte Polizeipräsenz auf den Weihnachtsmärkten der Region an.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in Oschersleben ist den Angaben nach am Freitag, 6. Dezember 2024, von 14 bis 21 Uhr, am Samstag, 7. Dezember 2024, von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember 2024, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.