Mittelalterfest in Völpke Wenn die Ritter den Sportplatz stürmen

Auf dem alten Sportplatz in Völpke findet am Wochenende vom 13. und 14. Juli 2024 ein Mittelalterfest statt. Am Lagerleben beteiligen sich mehrere Vereine aus nah und fern und wollen den Besuchern ein Spektakel der besonderen Art bieten. Das wird geboten.