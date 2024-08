Für die erste Mahlzeit des Tages finden sich in Wanzleben und Oschersleben viele Cafés. Wer die hungrigen Besucher schon in den frühen Morgenstunden empfängt.

Wanzleben/Oschersleben - Das Frühstück ist nach Expertenmeinung die wichtigste Mahlzeit am Tag. Allerdings haben viele Menschen in der Börde wenig Zeit dafür. Daher speisen sie meist in einer Arbeitspause. Wo gibt es aber in Wanzleben und Oschersleben die besten Anlaufstellen dafür?