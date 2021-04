Zwischen Beckendorf und Ottleben wird die Straße saniert

Ottleben (yhe)

Loch an Loch und hält doch: Autofahrer können aufatmen, die mehr als desolate und vielfach geflickte Landesstraße 77 (L 77) zwischen Beckendorf und Ottleben wird saniert. Am 12. April soll es losgehen, das teilt die Landesstraßenbaubehörde als Baulastträger mit.

Das Land werde rund 1,2 Millionen Euro in die Ertüchtigung des rund 2,2 Kilometer langen Straßenabschnitts investieren. Die Gesamtfertigstellung ist für Ende September 2021 geplant.

Solange müsse die L 77 voll gesperrt werden. Der gesamte Verkehr werde von Beckendorf über die Kreisstraße 1359 nach Neindorf weiter über die Kreisstraße 1364 nach Hornhausen zur Bundesstraße 246 auf die Landesstraße 104 nach Ottleben geführt. In der Gegenrichtung erfolgt die Umleitung analog.

Auch in Ottleben wird saniert

Noch mindestens bis in den Juni hinein wird allerdings auch die Landesstraße 104 in Ottleben saniert. Hier laufen aktuell die Bauarbeiten im fünften Bauabschnitt. Wegen der Wetterlage und auch durch eine Corona-Zwangspause sind die Bauarbeiten um mehrere Wochen in Verzug geraten. Am Termin für das Ziehen der einzelnen Schichten der neuen Asphaltdecke könne jedoch nicht gerüttelt werden. Er ist für Ende April fest ins Visier genommen. Die Nebenanlagen der Straße wie Fußwege, Parktaschen und Grundstückszufahrten werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig sein, können dann erst nach Einbau der Straßendecke abgeschlossen werden.

Im Zuge der Sanierung der Landesstraße 104 wurde ein Regenwasserkanal eingebaut und die Trinkwasserleitung erneuert.

Mit der Landesstraße 80 wird aktuell eine weitere Landesstraße im Bereich der Verbandsgemeinde Westliche Börde, in der Ortslage Großalsleben saniert. Hier war erst vor wenigen Monaten die Sanierung der Landesstraße 24 in Richtung Oschersleben abgeschlossen worden.