22. Literaturtage eröffnet: Landrat Patrick Puhlmann (SPD) zollt den Olita in Osterburg Respekt

Gegen kulturelle Verblödung: Mit diesen Worten eröffnete Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) die 22. Osterburger Literaturtage (Olita). 43 Veranstaltungen an 12 Tagen - das beeindruckt auch Landrat Patrick Puhlmann (SPD).

Die Gäste der Olita-Eröffungsveranstaltung in Osterburg spendeten kräftig Beifall und amüsierten sich über das Kulturprogramm.

Osterburg - Somit galt Nico Schulz’ Dank nicht nur dem Organisatorenteam um Bibliothekschefin Anette Rieger, sondern auch den finanziellen Förderern der Literaturreihe. Der anhaltende Applaus und zustimmendes Nicken seiner Amtsvorgänger gaben ihm Recht: Kulturarbeit ist eine kommunale Pflichtaufgabe. Und diese nahm Walter Baumgart sehr ernst. Baumgart, dessen Namen die Stadt- und Kreisbibliothek seit dem 22. September trägt, machte sich in seiner 35-jährigen Amtszeit als Bürgermeister für die Kultur besonders stark und ließ das ehemalige Schulgebäude am Großen Markt 1980 zur Bibliothek umbauen. Er wäre in diesen Tagen 100. Jahre alt geworden.