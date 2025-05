Beim ersten Wiedersehen auf dem Stadtfest in Osterburg schwelgen ehemalige Spargelköniginnen aus dem Kreis Stendal in Erinnerungen. Warum nicht alle im originalen Kleid zum Treffen kommen konnten.

30 Jahre Spargelkönigin in Osterburg: Königliches Wiedersehen beim Spargelfest

Sieben ehemalige und die aktuelle Spargelkönigin haben sich am Wochenende in Osterburg getroffen, organisiert von Ortsbürgermeister Daniel Köhler (rechts).

Osterburg. - Acht Königinnen auf einer Bühne: Der Anblick, der am Sonntag auf dem Großen Markt in Osterburg geboten wurde, ist wahrlich ein seltener und in der Biesestadt bisher einmalig. Denn auf der Showbühne hatten sich zum ersten Mal fast ein Dutzend Spargelköniginnen versammelt – die meisten von ihnen sogar im originalen Gewandt.