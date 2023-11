Drehleiter in luftiger Höhe, im Treppenhaus werden Patienten mit Tüchern in Sicherheit gebracht. Für die Feuerwehr Seehausen im Kreis Stendal kein üblicher Einsatz im Krankenhaus. Aber wichtig.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seehausen. - In regelmäßigen Abständen führt die Freiwillige Feuerwehr Seehausen ein operativ taktisches Studium am Agaplesion Diakonie Krankenhaus durch. In erster Linie, um die Besonderheiten aus feuerwehrtechnischer Sicht kennenzulernen und zu trainieren. Wie sind die Kameraden für den Ernstfall gerüstet?