Alte Schule in Werben wird weiter verschönert

Jochen Hufschmidt, Vorsitzender des Arbeitskreises Werbener Altstadt, vor der Alten Schule in Werben. Das Gebäude wird in einem vierten Bauabschnitt weiter aufgewertet. Unter anderem sind neue Fenster, Fassade und Dachreparaturen geplant.

Werben - „Wir sind dankbar dafür, dass das Projekt so viel Unterstützung erfährt.“ Jochen Hufschmidt, Vorsitzender des Arbeitskreises Werbener Altstadt (AWA), freut sich über die Spenden von privaten Personen und Stiftungen, die in die Sanierungsarbeiten in die Alte Schule einfließen werden. Der vierte Abschnitt, für den Fördermittel aus dem Leader-Programm zur Verfügung stehen, soll im Herbst starten. Für die notwendigen Eigenmittel „machen wir uns nicht so große Sorgen“, sagt Hufschmidt in Anbetracht der vielen eingegangenen Spenden. Unter anderem bringt sich die Stiftung „Zukunft Altmark“ aus Zichtau mit einer Summe von 9000 Euro in das Projekt mit ein.