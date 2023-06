An zwei Tagen kann der Weltrekord-Kran in Arneburg besichtigt werden

Arneburg - Besucher haben am 30. Juni und 1. Juli beim Unternehmen AMS Kranbau die Möglichkeit, den Weltrekord-Turmdrehkran aus nächster Nähe zu besichtigen. Der Koloss weist eine weltweit einmalige Auslegerlänge von 100 Metern aus.

Am Freitag, 30. Juni, von 14 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr gibt das Unternehmen an seinem Standort im Arneburger Industrie- und Gewerbepark Altmark, Werbener Straße 5, Einblicke in die Fertigung. Interessenten könnten unter anderem in der Kranführerkabine Platz nehmen.

„Unsere Hausmesse bietet nicht nur die Möglichkeit, unseren AK 810 zu erleben, sondern ist auch ein umfassendes Erlebnis für alle Besucher“, sagt AMS-Geschäftsführer Christoph Balle. Es gibt auch Fahrten mit dem Korb in eine Höhe von etwa 30 Metern. Eine Hüpfburg ist auch vor Ort.