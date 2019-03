Nachdem der Landkreis Mängel feststellte, bringen Mitglieder der Osterburger Gilde ihren Schießstand auf Vordermann.

Osterburg l Ungewohntes Treiben mit Baumaschinenunterstützung herrschte auf dem Gelände des Schießplatzes der Schützengilde zu Osterburg von 1707. Gildechef Ulrich Bauer hatte seine Schützenbrüder mobilisiert, weil „dringend notwendige Reparaturarbeiten am Schießstand durchgeführt werden müssen, um vor allem die Sicherheit, aber auch die Ordnung und Sauberkeit wiederherzustellen“. 2018 sei der am Fuchsbau und in Nachbarschaft zur Landessportschule gelegene Schießstand vom Ordnungsamt des Landkreises Stendal, der Unteren Waffenbehörde gemeinsam mit kompetenten Schießstandsachverständigen und Fachleuten vom Umweltamt einer kritischen Überprüfung unterzogen worden.

Dabei habe man Mängel festgestellt, unter anderem an der Überdachung der Scheibenanlage, am dahinterliegenden Kugelfang aus Baumstammholz, der durch einen Sandwall ersetzt werden soll, und einige andere baulichen Unzulänglichkeiten.

Helfer greifen mit Technik unter die Arme

„Die Gilde ist nun beauflagt worden, diese Mängel zu beseitigen“, so Ulrich Bauer weiter. „Das geschieht derzeit in mehreren Arbeitseinsätzen. Der heutige, für den uns ein sehr hilfsbereites Osterburger Tiefbauunternehmen Radlader, Kran und Bagger zur Verfügung gestellt hat, ist mittlerweile der dritte, weitere Einsätze werden folgen müssen. Auch Schützenbruder Bernd Müller ist mit einem Bagger angerückt. Wir hoffen, dass wir die Arbeiten so schnell wie möglich abschließen können, damit der Schießbetrieb ordnungsgemäß weitergehen kann.“

Bilder Auch kleine Handarbeiten sind nötig, um Ordnung und Sauberkeit auf dem Schießstand der Gilde wieder herzustellen. Foto: Frank Schmarsow



Die Osterburger Gilde hat als nächsten Höhepunkt mit Beteiligung der Öffentlichkeit das Osterschießen im Visier. Das steht am 13. April auf dem Veranstaltungsplan. Und Bauer macht es gegenüber seinen Getreuen dringend: „Deshalb bittet der Vorstand der Gilde alle Mitglieder, sich nach Möglichkeit an den Einsätzen, die sonnabends stattfinden, zu beteiligen. Der nächste Einsatz ist für den 30. März vorgesehen. Wir treffen uns um 9 Uhr am Schießstand