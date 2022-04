Aufgesattelt: Krumker Pferdetage versprechen hochkarätigen Galaabend

Krumke - Am Freitag, 1. Oktober, markiert der Galaabend in der Reithalle den Auftakt der 28. Krumker Pferdetage. Ab 19 Uhr ist ein rund dreieinhalbstündiges Programm mit vielen sehenswerten Einlagen zu erleben, die von Einzelpersonen und Gruppen gestaltet werden. Unter anderem werden dann auch die national und international erfolgreichen Voltigierer des Reit-, Fahr- und Tourismusvereins Krumke im Scheinwerferlicht stehen. „Alles, was bei unseren Voltigierern Rang und Namen hat, ist mit dabei“, bestätigt der Vereinsvorsitzende Dr. Frank Klakow.