Beelitzer wählen in Arneburg: Wahllokal bleibt wegen neuer 50er-Regel geschlossen

Arneburg-Goldbeck - Am Sonntag wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Bürger aus Beelitz können ihre Kreuze dieses Mal nicht in ihrem Dorf machen. Aufgrund einer neuen Regelung im Bundeswahlgesetz dürfen Wahllokale, in denen weniger als 50 Personen zur Wahl gehen, aus Datenschutzgründen nicht in selbigem Wahllokal ausgezählt werden.