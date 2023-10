18 Mannschaften aus Feuerwehr-Nachwuchsabteilungen sind in Lichterfelde an den Start gegangen.

Stendal I beim Löschangriff. 18 Mannschaften gingen auf dem Sportplatz in Lichterfelde an den Start.

Lichterfelde - Beim Wettkampf um den Pokal des Feuerwehr-Kreisjugendwartes am Sonnabend in Lichterfelde hat das Team aus Aulosen sowohl beim Löschangriff als auch in der Gruppenstafette den ersten Platz errungen. Insgesamt gingen 18 Mannschaften an den Start, die Beachtliches leisteten.