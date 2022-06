Biesebad Osterburg: Was sich Betreiberin Annett Lenzner für die neue Badesaison erhofft

Noch ist die großzügige Anlage des Osterburger Biesebades mit der Terrasse verwaist. Mit dem einsetzenden Frühling werden so langsam vorbereitende Aufgaben für die am 1. Juni beginnende neue Saison in der Naherholungsstätte organisiert.

Osterburg - Annett Lenzner und „ihr“ Team stehen in den Startlöchern. Es gilt, einige Aufgaben im Osterburger Biesebad zu koordinieren. Für die Beseitigung von in der Herbst- und Winterzeit im Fluss angesammelten Schlamm und Dreck im Bereich der Naherholungsstätte konnte die Pächterin Helfer gewinnen, die den Einsatz an den nächsten Tagen durchführen wollen. Auch wenn die beiden vergangenen Jahre nicht so verliefen wie gewünscht, freut sich Annett Lenzner auf die neue Saison im Biesebad.