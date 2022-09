„Biesecafè" umgebaut - Osterburger White Dragons stellen ihr Vereinsheim vor

An der Biese in Osterburg fliegen Pfeile durch die Luft. Dafür hat der neue Dartsclub White Dragons ein früheres Ausflugslokal umgebaut.

Jana Henning visiert im Vereinsheim der Osterburger Darter mit einem Pfeil eine Scheibe an.

Osterburg - Der Tresen steht noch. Sonst erinnert im ehemaligen „Biesecafé“ an der Nordpromenade in Osterburg nur noch wenig an das frühere Ausflugslokal.