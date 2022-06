45 Personen begrüßt Blutspende: Punktlandung in Arneburg geschafft

Letzter Blutspendetermin in diesem Jahr in Arneburg: 45 Frauen und Männer, darunter ein Erstspender, konnten die Verantwortlichen in der Arneburger Stadthalle begrüßen. Ein guter Wert.