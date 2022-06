Brückenbau bei Hassel zieht Umleitung nach sich

Die Brücke bei Hassel muss neu gebaut werden. Eine großräumige Umleitung wird favorisiert. Und damit spricht sich die Landesstraßenbaubehörde gegen den Wunsch von Arneburg und Hassel aus. Die Kommunen haben auf eine andere Variante während der Arbeiten am Brückenbauwerk gehofft.

Hassel - „Wir haben lange Zeit gekämpft“, unterstrich Arneburgs Bürgermeister Lothar Riedinger (CDU). „Aber wir konnten den Kampf nicht gewinnen.“ Das Stadtoberhaupt sprach in der Stadtratssitzung die Brücke auf der Landesstraße 16 bei Hassel an, die angesichts von Schäden einem Neubau weichen muss. Die entlang der Landesstraße gelegenen Kommunen setzten sich für eine Behelfsumfahrung mit einem ebenerdigen Übergang über die Anlagen der Deutschen Bahn während der noch nicht feststehenden Bauzeit ein. Das wird so allerdings nicht geplant.