Corona: Bürgertests in Seehausen und Osterburg letztmals am Sonnabend

Seehausen/Osterburg - Die neue Lindenapotheke Seehausen und die Pelikan-Apotheke (beide Apowida) nehmen am Sonnabend, 4. September, das letzte Mal kostenlose Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus vor. Darüber informiert Inhaberin Ute Romahn. Einerseits sähen sich die beiden Apotheken nicht mehr in der Lage, „weiterhin die erforderlichen Kapazitäten bereit zu halten, um angesichts der immer umfangreicher werdenden Dokumentationspflichten, verbunden mit der Reduzierung der Vergütungen wirtschaftlich anbieten zu können“. Andererseits sei mit dem Ende der Ferienzeit ein merklicher Rückgang der Nachfrage festzustellen. Mit der aktuell gültigen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung von Sachsen-Anhalt sei zudem keine Testpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens mehr erforderlich. Insgesamt seien in den beiden Testzentren seit Beginn des Testbetriebes am 11. März 2021 in den Spitzenmonaten April und Mai zusammen jeweils über 2000 Tests durchgeführt worden. Zuletzt waren es im August im Schnitt weniger als 100 Tests pro Woche. Insgesamt gab es 32 positive Fälle, davon allein 26 im April. Den letzten positiven Test gab es am 10. Juni in Seehausen.