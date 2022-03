Corona: Ortsbürgermeister sagen Weihnachtsmärkte in Rossau und Königsmark ab

Die Adventsmärkte in Rossau und Königsmark fallen das zweite Jahr in Folge aus. Das teilten die Ortsbürgermeister Bernd Drong und Rainer Moser mit.

Rossau/Königsmark - In Rossau bleibt es am Sonntag, 5. Dezember, still. Und auch der Weihnachtsmann lässt sich nicht blicken. Denn Ortsbürgermeister Bernd Drong (parteilos) hat den Adventsmarkt abgesagt.