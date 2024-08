80 Mitwirkende begeistern in Osterburg im Kirchenmusical über Martin Luther King. Die Generalprobe für den großen Auftritt zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal auf der großen Marktbühne ist gelungen.

Osterburg. - Fünfziger-Jahre-Kleider in der St. Nicolaikirche in Osterburg? Da muss Theater im Spiel sein. Und so ist es.

Das evangelische Musicalprojekt Altmark hat hier Generalprobe für den Sachsen-Anhalt-Tag in zwei Wochen in der Hansestadt Stendal mit dem Stück „Expedition MLK 381“ – ein Musical über Martin Luther King.

Seit Jahrzehnten übernimmt Kreiskantor Friedemann Lessing aus Osterburg die Gesamtleitung des evangelischen Musicalprojektes Altmark. Nele Müller aus Wahrenberg führt seit 2001 Regie. Um Ostern geht es zur Probenwoche nach Hirschluch, im April feiert das Musical in Beetzendorf Premiere. Normalerweise alles wie immer.

Aber während in den Vorjahren alle Termine innerhalb von vier Wochen abgespielt waren, geht es diesmal in die Verlängerung. Für den Sachsen-Anhalt-Tag. Was Sylvia Mansel und Mark Wiedersprecher mit ihrem Musical zu sagen haben, soll am Freitag, 30. August, ab 16 Uhr auf der großen Marktbühne in Stendal ein noch viel größeres Publikum erreichen.

Immer ein Publikumsmagnet: das Kirchenmusical. Foto: Astrid Mathis

„Ausgrenzung muss aufhören. Das ist die Botschaft“, bringt Regisseurin Nele Müller die Aussage des Stückes auf den Punkt. Die Integration zeige sich schon bei den 80 Mitwirkenden. So nehmen zum Beispiel Michelle Weber und Elaine Lier von der Kinder- und Jugendwohngruppe in Meseberg teil. „Ich finde es toll, dass der Kirchenkreis Stendal die Teilnahme finanziell unterstützt hat“, so Betreuerin Mathilde Grauer vom Diakoniewerk Osterburg. Es waren nicht nur die wöchentlichen Fahrten, sondern auch die Probenwoche zu stemmen, gibt sie zu bedenken.

Martin Luther King singt gegen Ausgrenzung. Foto: Astrid Mathis

Nach der Probenwoche geht mit den Aufführungen gleich los, denn vorher studiert jede Gemeinde ihren Teil selbst ein. Einige brachten ihre Kostüme von zu Hause mit, wie Polizistin Charlie Grauer aus Wendemark, die das Jackett von Opa hat. Gemeinsam mit ihrer Freundin Marie Maasch hat die Gymnasiastin eine Sprechrolle ergattert.

Zwei, die sich darüber besonders freuen, sind die Geschwister Alma und Anton Arntz, die Martin Luther King sein dürfen. Sie sind blond. „Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass es jeder sein könnte“, betont Nele Müller, „denn es geht gar nicht nur um die Hautfarbe, sondern um das Anderssein. Und jeder Mensch ist anders.“ Weiße Hüte stehen für Weiße. In der Szene im Bus, die Auftakt für den Busboykott ist, der das Aufheben der Ausgrenzungsgesetze in Montgomery nach sich zieht, fällt noch etwas anderes auf: die Kulisse. Tischler Sven Dittmar fertigte aus Pappe Busse, Schilder, Küche und noch vieles mehr. Regine Wagner und Johanna Schiller fertigten die Kostüme an, etwa die der Kapuzenmänner.

Die Gesamtleitung hat erneut Friedmann Lessing. Foto: Astrid Mathis

Viele der Teilnehmer am dem Kirchenmusical-Projekt sind zum wiederholten Male dabei. Auch die Musiker aus Dresden, Bremen, Berlin und dem Kreis Stendal sorgen dafür, dass dieses Musical begeistert, das den Traum von Martin Luther King erzählt.