Blick auf die bestehende 220-kV-Leitung in Losenrade direkt an der Elbe, ganz im Norden des Landkreises Stendal. Netzbetreiber 50Hertz will sie durch eine 380er-Leitung ersetzen und die Bahn daneben noch eine ganz neue 110-kV-Bahnstromleitung bauen.

Foto: Karina Hoppe