Königsmark freut sich auf das 25. Dorffest. Die Gastgeber locken mit vielen Angeboten.

Königsmark l Schon traditionell beginnt die Königsmarker Sause mit Musik. Diesmal ist es die Gruppe „Kabelbrand“ aus Wittenberge, die am Freitag, 13. September, ab 21 Uhr auf der Bühne steht. Der Eintritt zur Musiknacht ist traditionell frei.

Am Sonnabend, 14. September, wird das Fest mit dem Umzug durch Königsmark fortgesetzt. Los geht es wie immer gegen 13 Uhr in Höhe der Kita, Ziel ist das Festgelände. Im Umzug werden Zuschauer unter anderem die Feuerwehr, Landtechnik, die Mädchen und Jungen aus der Kita sowie Mitglieder des Kultur- und Sportvereins der Altgemeinde entdecken können.

Nach der Ankunft auf dem Festgelände geht die Party so richtig in die Vollen. So ist ein Kinderfußballturnier geplant, zuletzt können sich die jüngsten Festgäste auf eine Hüpfburg, Schmink-Möglichkeiten, ein alternatives Karussell, Stelzenlaufen oder Quads freuen. Die örtliche Jägerschaft bringt sich mit Preisschießen und -würfeln in das Geschehen ein. Außerdem wird erneut ein über­dimensionierter „Tischkicker“ aufgebaut, in dem menschliche Spieler den Platz der sonst üblichen Figuren einnehmen. Mannschaften, die beim Kickerturnier mitspielen wollen, können sich unter Telefon 0152/54 24 54 64 bei Christian Meyer anmelden. Natürlich kommen die Festbesucher auch bei den Getränke- und Imbissangeboten voll auf ihre Kosten: Kaffee und Kuchen stehen im Zelt bereit, ansonsten sollen unter anderem Grillhähnchen, Forellen, Obstweine der Firma Sasse, ofenfrische Pizza von der Heilpädagogischen Einrichtung Königsmark sowie Schwein am Spieß zum Zugreifen verlocken.

Bilder Die Wittenberger Band „Kabelbrand“ sorgt am Freitag für den musikalischen Auftakt der dreitägigen Sause. Foto: Veranstalter



Für Samstagabend können sich Festbesucher auf „Carpenter & Bacon“ (Nicole Speck, Fritz Speck und Hajo Zimmerman) freuen. Foto: Veranstalter



Der Sonnabend klingt, auch das ist schon Tradition, am Lagerfeuer mit Stockbrot- und Marshmallowsgrillen, Steaks sowie Bratwurst und einer Bilderschau von vergangenen Dorffesten aus. Passende Musik steuert „Carpenter & Bacon“ bei, kündigen die Organisatoren an.

Das Sonntagsprogramm beginnt um 9.30 Uhr und sehr sportlich. Sowohl ein Fußball- als auch ein Volleyballturnier sind geplant. Anmeldungen von interessierten Freizeitteams nehmen Familie Roefe (Tel. 039390/8 21 14) oder Helmut Sasse (Tel. 039390/8 21 42) entgegen. Von 11 Uhr bis 14 Uhr ist ein Frühschoppen angekündigt, den die „Beetzendorfer Blasmusikanten“ umrahmen. Hüpfburg, alternatives Karussell und Stelzenlaufen sorgen für Zeitvertreib, mit Steaks und Bratwurst vom Grill sowie einem Suppenangebot der Königsmarker Wehr ist auch für deftige Kost gesorgt.

Gegen 14 Uhr startet mit dem Familiennachmittag der abschließende Höhepunkt des diesjährigen Dorffestes. Während sich die Besucher Kaffee und Kuchen schmecken lassen können, treten die Wischebläser auf. Zudem ziehen die Akteure des Königsmarker Männerballett im Nachmittagsprogramm die Blicke der Zuschauer auf sich. Als weiterer Stimmungsgarant ist das Königsmarker „Chaostheater“ angekündigt, so die Gastgeber vom Kultur- und Sportverein, die für den Nachmittag und damit für das Finale des 25. Dorffestes zudem noch „weitere Überraschungen“ versprechen.