DRK streicht Plätze in Seniorenheim und Tagespflege in Osterburg

Osterburg. - In Osterburg gibt es seit Kurzem weniger Betreuungsplätze für pflegebedürftige Menschen. Das hat der DRK-Kreisverband Östliche Altmark auf Volksstimme-Anfrage bestätigt. Demnach sind sowohl die Tagespflege „An der Wallpromenade“ als auch das Altenpflegeheim „Haus Sorgenfrei“ betroffen. Das Kuriose: In der einen Einrichtung steckt eine zu hohe Nachfrage dahinter, in der anderen fehlt es an selbiger.