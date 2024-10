Diana Kokot und ihren Sohn Sascha verbindet die Heimat und das Schreiben. Bei den Landesliteraturtagen sind die Autoren in der Begegnungsstätte in Osterburg zu erleben.

Diana und Sascha Kokot laden zur Lesung in die Begegnungsstätte an der Gartenstraße in Osterburg ein.

Osterburg. - Lange war das Autoren-Duo Diana und Sascha Kokot nicht bei den Olita zu erleben. Zu den Landesliteraturtagen und 25. Osterburger Literaturtagen melden sich Mutter und Sohn zurück. In der Altmark gibt es eine tiefe Verbindung zwischen den Menschen und der Landschaft, eine Verwurzelung in der Ebene. Dieses Bild möchten Diana und Sascha Kokot in den Mittelpunkt ihrer Lesung stellen. Beide sind aufgewachsen an den Flüssen Jeetze, Cositte und Biese und nehmen ihr Publikum mit auf eine Reise rund um diese unverwechselbare Landschaft, ihrer Historie und Menschen, die zwischen Wiesen, Feldern und Gräben zu Hause sind: Geschichten und Traditionen für die Nachwelt festgehalten in poetischen Erzählungen und Gedichten.

Diana Kokot, 1955 in Salzwedel geboren, lebt in Osterburg. Sie ist Autorin und Rednerin, leitet Schreibwerkstätten, schreibt Gedichte und Erzählungen, veröffentlicht in Anthologien und Büchern, und wurde mehrfach für ihre Arbeit ausgezeichnet.

Sascha Kokot, 1982 in der Altmark geboren und aufgewachsen, lebt in Leipzig, studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, erhielt verschiedene Stipendien und Preise, veröffentlichte in Zeitschriften sowie Lyrikbänden.

Am Montag, 21. Oktober 2024, laden die Autoren um 14 Uhr zu ihrer Lesung in die Begegnungsstätte, Gartenstraße 32, in Osterburg, ein. Einlass ist 13 Uhr. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Karten sind für 5 Euro in der Bibliothek (Telefon 03937/89 53 09) erhältlich.