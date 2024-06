Jede Rose eine Hoffnung: Die Gemeinschaftsschule Seehausen hat 40 Schüler in die Welt entlassen. Die Absolventen mussten auch über den Unterricht hinaus Kämpfe bestehen.

Zeugnisübergabe in der Gemeinschaftsschule J. J. Winckelmann Seehausen (Altmark) am Freitag, 14. Juni 2024.

Seehausen. - Die Flure eine einzige Parfümwolke, Schmuck am Treppengeländer und aus der Aula Klaviermusik – keine Frage, da musste etwas Festliches stattfinden am Freitag in der Gemeinschaftsschule J. J. Winckelmann Seehausen. Es war Zeugnisausgabe!