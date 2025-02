Osterburg. - Es ist Florian Fischer anzumerken, wie sehr er sich auf die Veranstaltungen des Kreismuseums Osterburg (Kreis Stendal) freut. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist der Kalender gut gefüllt. Seit dem Umzug in das ALS-Gebäude am Platz des Friedens in Osterburg ist das Kreismuseum aufgrund baulicher Mängel seiner eigentlichen Bestimmung beraubt. Einen der Höhepunkte des Jahres 2025 sieht der Museumsleiter in der Feier anlässlich des 90-jährigen Bestehens.

Xavier Jo Stöcker aus Schinne hilft bei der Recherche in alten Zeitungen im Museum in Osterburg, weil er sich beruflich orientieren möchte. Foto: Astrid Mathis

Kaum sind die Werke von Kunsterzieher Edgar Hamann verstaut, der ersten Mitmachausstellung des Kreismuseums, schon feilt Fischer mit seinem Team daran, Monika Schneiders Ziegelköpfe gekonnt in Szene zu setzen. Bürgermeister Nico Schulz hatte den Anstoß dafür gegeben, der in Rostock geborenen Künstlerin eine Plattform zu bieten. An der Kunsthochschule Weißensee studierte sie Malerei. In den 70ern wurde sie Mitglied der Künstlergruppe „Schaddelmühle“. Seit 1984 hat sie eine eigene Werkstatt in Osterburg. Vom 9. März bis zum 4. Mai 2025 präsentiert Schneider „Leichtes und Schweres“, Werke aus Papier ebenso wie Ziegelskulpturen – aus einem Stoff, der eher vom Häuserbau bekannt ist.

Monika Schneider präsentiert von März bis Mai 2025 Ziegelköpfe im Kreismuseum Osterburg. Foto: Kreismuseum

Der 32. Osterburger Ostermarkt findet am Sonnabend, 19. April 2025, auf dem Grundstück der Kreismusikschule statt. Neben dem Kunsthandwerk erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Jubiläumsfeier steigt im Mai

Spannende Höhepunkte hat auch die Jubiläumsfeier zum 90-jährigen Bestehen am 18. Mai 2025 zu bieten. Allen voran eine Ausstellung, die zwei Künstler gegenüberstellt, die nicht unterschiedlicher sein könnten: auf der einen Seite der Leipziger Künstler Alexander Schellbach mit seinen tristen Industriebrachen aus der Reihe „Blühende Landschaften“, auf der anderen Seite die lebendigen und rauchenden Schlote der Industriebilder Ferdinand Tills, in der östlichen Altmark von 1945 bis 1957 zu Hause und lange verstorben (1900-1961).

Hochöfen aus dem Jahre 1952. Ferdinand Till lässt grüßen. Seine Arbeiten werden im Kreismuseum Osterburg denen von Alexander Schellbach gegenübergestellt. Foto: Kreismuseum

Schellbach, in Blankenburg geboren und an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein bei Halle ausgebildet, wird mit seinen Werken ebenfalls bis zum 29. Juni gezeigt. Am Tag der Jubiläumsfeier rundet ein Vortrag über die Geschichte der Industrie in der Region die Veranstaltung mit Musik und Museumspädagogik ab.

Das Restaurant des Osterburger Kreiskulturhauses aus der Sammlung des Kreismuseums. Foto: Kreismuseum

Doch nun zum wirklichen Gipfel des Kalenderjahres. Wer Florian Fischer in den letzten Wochen besucht hat, weiß, dass seine Arbeit derzeit um sein absolutes Lieblingsthema kreist – „Historische Gaststuben in Osterburg und Umgebung“. Wie schon bei den Kleinbahnen im Sommer 2024 weiß der Museumschef um das Interesse der Bevölkerung, und zwar der Altmärker und der Touristen gleichermaßen. „Uns ist es damit gelungen, erstmals das Sommerloch zu überbrücken“, so Fischer.

Die Rückkehr des goldenen Löwen

Sein größter Schatz: der bereits gut verpackte goldene Löwe, der passend zum gleichnamigen Gasthof vom 13. Juli bis zum 24. August 2025 präsentiert wird. Die Resonanz auf die Gaststuben und Material für die Ausstellung sei schon jetzt überwältigend.

Der goldene Löwe erinnert an den gleichnamigen Gasthof in Osterburg. Im Sommer 2025 ist er im Kreismuseum in der Gaststättenausstellung zu sehen. Foto: Astrid Mathis

In der zweiten Jahreshälfte freut sich das Museumsteam auf das 30. Musikfest Altmark mit Nigel Conell am 23. August. Daran schließt sich vom 9. September bis zum 12. Oktober 2025 die Ausstellung homMAGe 2025 mit Arbeiten junger Künstler des Markgraf-Albrecht-Gymnasiums an. Den Jahresabschluss bildet die Ausstellung der Stipendiaten des Kunsthofes Dahrenstedt, literarisch umrahmt mit Gedichten von Marco Organo sowie Skulturen und Cyanotypien von Miriam Albert. Die Ausstellung wird vom 19. Oktober bis zum 23. November zu sehen sein und durch ein museumspädagogisches Begleitprogramm ergänzt. Gäste können selbst die historische Fotografietechnik der Cyanotypie ausprobieren.

Farbenfrohe Werke erwartet das Kreismuseum Osterburg 2025 von Fabian Freese. Foto: Kreismuseum

Den Schlusspunkt setzt das Museum mit der farbenfrohen Ausstellung „Red Thread" (Rote Bedrohung) des Wuppertaler Künstlers Fabian Freese. Ab 30. November 2025 lässt er ein warmes Leuchten durch die Ausstellungsräume am Platz des Friedens dringen. „Für 2026 kann ich mir eine Archäologie-Ausstellung vorstellen. Und zwar mit Fundstücken unserer Katalogisierung", gibt Florian Fischer Einblick in das nächste Kalenderjahr.