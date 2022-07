Eine Frau, ein Tag, 13 Orgeln: Kantorin wagt Konzert-Marathon durch die Kirchen im Raum Seehausen

Am Dienstagvormittag in der Kirche in Deutsch: Während der Proben für den Orgel-Tag hat sich Sophie-Charlotte Sasse mit den Instrumenten vertraut gemacht. Gerne alleine.

Deutsch/Seehausen - Dienstagvormittag war noch mal Probe in der Bücherkirche Deutsch. „Jede Orgel hat so ihre Eigenheiten“, sagte Sophie-Charlotte Sasse, Kantorin der Kantorei ArendSEEhausen. Bei der Kirchenorgel Deutsch, erbaut von R. Voigt aus Stendal, hängt bei einem Manual der Ton. „Man muss sich dann zu helfen wissen, ein bisschen tricksen.“ Sophie-Charlotte Sasse weiß, wie das geht. Die Orgel war das Hauptinstrument während ihres Studiums der Kirchenmusik in Halle/Saale. Jetzt, im deutschlandweiten Jahr der Orgel, widmet sie der „Königin der Instrumente“ einen kleinen Marathon. Am kommenden Sonnabend, 18. September, bespielt sie von 10 bis 21.30 Uhr alle Orgeln der Region, „die noch bespielbar sind“. In jedem Ort wird etwas anderes gespielt, mal gibt es eine Andacht dazu, mal einen Snack. Die Gemeindeglieder vor Ort unterstützen die Aktion. Die kleinen Konzerte, die Musikerin nennt sie gerne „Impulse“, dauern je 10 bis 15 Minuten, „ich spiele überall so zwei bis drei Stücke“. Wer an allen Orgelstationen dabei sein möchte, könne dies leider nur mit dem Auto stemmen, „die Entfernungen sind doch recht lang“. Aber man könne sich ja auch einzelne Orte, die einen interessieren, herauspicken.