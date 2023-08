Was für eine Aufregung: Allein 76 Mädchen und Jungen wurden am Sonnabend in Osterburg eingeschult und dazu noch 6 Kinder der Förderschule Erxleben. Vor der Lindensporthalle herrschte ein buntes Gewimmel.

Osterburg - Am ersten Schultag hatte auch Silke Schulz, stellvertretende Schulleiterin der Grundschule am Hain in Osterburg, Herzklopfen. Sie geht mit elf Kollegen in das neue Schuljahr.

Mit dabei Cindy Böhmer, die das erste Mal in Osterburg eine 1. Klasse übernimmt, Christin Meiswinkel, Birgit Schmidt und Susanne Bernhardt. Noch vor dem Sommer hatte die 4. Klasse das Programm einstudiert – ein lustiges Theaterstück, das Lust auf Schule macht. Denn anfangs hat die Heldin Katharina noch ganz schön Angst, ob sie alles schaffen wird. Aber mit bunten Farben, Bleistift und Radierer kann ja nur alles gut werden. Außerdem gibt es ja noch die Lehrer und Eltern, die helfen können. „Hand in Hand in eine neue Zeit“ sangen die Schüler, und schon ging es ab in den Klassenraum.

„Das ist mein 37. Jahr“, bemerkte Susanne Bernhardt, „damals waren wir die Jungen“, fügte sie schmunzelnd hinzu, „jetzt ist es umgekehrt und mich sprechen Erwachsene an, dass ich einmal ihre Lehrerin war.“

„Ich habe 1986 angefangen“, erzählte ihre Kollegin Birgit Schmidt, „und ich habe immer die B – die Bienchenklasse.“ Darum schmücken ihr Fensterbrett im Klassenzimmer auch Bienen, woraufhin die Kinder gleich begeistert „Oh“ und „Ah“ ausriefen und sich lächelnd anstupsten. „Na, wollt ihr Montag wiederkommen?“ Da hatte sie die Kinder schon in der Tasche.

Vor dem Schulgebäude warteten indes die Eltern und Großeltern ungeduldig mit den Schultüten. Bei Lina Marie Frank aus Erxleben begrüßte Papa Christoph mit den Geschwistern Lotte Marlen und Ronja das fröhliche Schulkind.

Zu ihrer großen Überraschung gratulierten ihr auch ihre ehemaligen Erzieherinnen Kerstin Schütze und Isabel Huth vom Kindergarten. „Das machen wir immer so“, sagte Schütze lachend. Besonders freute sie sich über das Wiedersehen mit dem Papa Christoph Frank. „Ich war auch ihr Kindergartenkind“, verriet er, „aber in Erxleben.“ Und seine Mutter wusste sogar noch, dass die Erxlebener zur Hochzeit der Erzieherin vor dem Kindergarten eine Strippe gespannt hatten. Wie schnell die Zeit vergeht!