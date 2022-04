Erfolg: Arbeitskreis Werbener Altststadt verpachtet Biedermeier- Café

Der Arbeitskreis Werbener Altstadt (AWA) kann einen weiteren Erfolg verbuchen: Für das beliebte Café Lämpel konnte eine Pächterin gewonnen werden. AWA-Vorsitzender Jochen Hufschmidt sprach zudem am Freitagabend noch andere Erfolge an.

Werben - Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unter der Leitung von Irmgard Gellerich sorgten wieder für den regelmäßigen Betrieb des in der Alten Schule liebevoll im Biedermeier-Stil eingerichteten Café Lämpel. Die dritte Saison ist bis auf eine Veranstaltung am heutigen Montag im Rahmen der Osterburger Literaturtage (14.30 Uhr) beendet. Die Verantwortlichen des Arbeitskreises Werbener Altstadt (AWA) zogen während der Jahreshauptversammlung am Freitagabend ein positives Resümee. „Sie war wieder sehr erfolgreich“, bezog sich AWA-Vorsitzender Jochen Hufschmidt auf die dritte Saison des vereinseigenen Cafés.