Der Berg mit Burgruine ist ein Wahrzeichen der kleinen Stadt im Landkreis Stendal. Wie nach einem Erdrutsch im Februar der Hang an der Elbe auf Abrutschgefahr untersucht wird.

Experten untersuchen Erdrutschgefahr am Burgberg in Arneburg

Hang an der Elbe

Experten des Unternehmens IHU Geologie und Analytik aus Stendal untersuchen in luftiger Höhe den östlichen Hang des Burgbergs.

Arneburg - Wie hoch ist die Erdrutschgefahr am Burgberg in Arneburg? Bei Starkregen im Februar hat sich gezeigt, welches Risiko am Hang herrscht. Nun haben sich Experten den Burgberg näher angeschaut und die Abrutschgefahr untersucht.