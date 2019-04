Kunst und Krempel wird es also weiterhin auf der Goldbecker Festwiese geben, das erste Mal an diesem Sonnabend. Archivfoto: Karina Hoppe

Goldbeck bleibt eine Notiz im Terminkalender von Trödelfans. Der neue Organisator ist Albi Shuldar aus Stendal, erster Termin: der 4. Mai.

Goldbeck l Wie schnell man sich an etwas gewöhnen kann. Gerade mal zwei Saisons gab es einen Trödelmarkt in Goldbeck. Als die Initiatoren Sebastian Schultz und Roy Scholz ihren Rückzug verkündeten, erklang mehr als nur ein Seufzer in Goldbeck. Wie schade! Denn längst hatte der Flohmarkt auf der Festwiese neben dem Verwaltungsamt regelmäßige Händler und Kunden gefunden. Es stand hiernach die Frage im Raum, ob der Zuckerhallen-Verein vielleicht die Organisation übernimmt, doch man entschied sich dagegen. Oder, nicht ganz: Denn es war die Bedingung von Bürgermeister Torsten Dobberkau, dass der neue Organisator gegebenenfalls mit dem Verein um den Vorsitzenden André Bock zusammenarbeitet. Wenn etwa parallel eine andere Veranstaltung über die Bühne geht. „Wir freuen uns jedenfalls, dass es weitergeht“, so Dobberkau.

Der Neue ist Albi Shuldar. „Ich unterstütze ihn dabei“, sagt seine Frau Kerstin Shuldar. Albi Shuldar sei seit der Wende selbst mit einem Stand auf Märkten in der Umgebung unterwegs, „hauptsächlich mit Textilien“. Vor ein paar Jahren habe er begonnen, selbst Märkte zur organisieren. Etwa mal in Bismark, in Jerichow oder nun einmal im Monat in Kläden – und Goldbeck.

Der Platz an der Uchte bleibt also gleich. Der Markt soll bis September oder Oktober, „je nach Wetter“, immer am ersten Sonnabend im Monat stattfinden – also zumeist einen Tag vor dem Trödelmarkt Büttnershof. Albi Shuldar wird ab morgens 6 Uhr in Goldbeck als Einweiser auf der Matte stehen. Händler können, müssen sich aber nicht anmelden. „Es haben aber schon sehr viele bei uns angerufen“, sagt Kerstin Shuldar. Wer seine Waren an den Mann oder die Frau bringen möchte, zahlt 10 Euro für fünf Meter. Der Markt geht laut Plan bis etwa 15 Uhr. Höhepunkt wird wohl jeweils gegen Mittag sein, wobei die Besucher sich von der Gulaschkanone bis zum Kuchen durchessen können. An diesem Sonnabend ist der Auftakt, der nächste Termin ist der 1. Juni. Dass der Flohmarkt an einem Sonnabend stattfindet, würden viele Händler sehr gut heißen, habe man dem Ehepaar Shuldar mitgeteilt. „Wir sind ganz optimistisch.“

Informationen und Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 0152/34 05 52 42.