Die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Iden, Manuela Marquardt, beklagt Desinteresse an der Bildungseinrichtung. Das hängt mit der Eröffnung eines Fitnessparcours im Dorf zusammen.

Iden - Die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule Iden, Manuela Marquardt, kritisiert die Umstände rund um die Eröffnung des neuen Fitnessparcours an der Idener Turnhalle. Der Tag der Einweihung am vergangenen Freitag hätte für die Schule „einen sehr bitteren Beigeschmack“ gehabt. Die Einrichtung hatte zwar früher, aber am selben Tag ihren „Tag der offenen Tür“.

„Seit Beginn des Schuljahres 2022/23 stand dieser Termin für unseren jährlichen Tag der offenen Tür fest in allen Kalendern. Um ihn zu einem gelungenen Fest mit und für die Kinder werden zu lassen, ist sehr viel Planung, Abstimmung und Koordination notwendig. Letztendlich freuen sich alle Beteiligten darauf, nicht nur mit den Kindern zu feiern, sondern auch den Bewohnern der Gemeinden zu zeigen, was sich in der Schule getan und verändert hat“, berichtet die Leiterin des Schulstandortes Iden. Leider müsse die Einrichtung „seit Jahren feststellen, dass kaum gewählte Gemeindevertreter oder Bewohner, die grundsätzlich keine Verbindung als Eltern oder Großeltern zur Schule mehr haben, ihr Interesse durch einen Besuch bekunden“.

Es sei außerdem „sehr befremdlich, dass es nicht möglich war, die Einweihung einer so hochgelobten Fitnessanlage mit Schule, Kindergarten, Sportverein, Bürgermeister und Verbandsgemeinde als Schulträger abzustimmen, um ein gemeinsames Fest zu gestalten“. Davon ab entstehe auch ein falsches Bild, wenn der Parcours als langgehegter Wunsch der Gemeinde dargestellt wird. „Leider haben hier wohl die Verantwortlichen vergessen, dass die Mitglieder des Fördervereins bereits 2016 mit einem Diskussionsvorschlag (...) an die Gemeinde herangetreten sind.“

Die zahlreichen Besucher der Eröffnungsveranstaltung des Parcours würden „bedauerlicherweise bezeugen, welchen Stellenwert die Schule und die Bildung unserer zukünftigen Generation (...) hat, denn die wenigsten vermeintlichen Sportler besuchten vorher auch den Tag der offenen Tür“, so Manuela Marquardt. Die Schule selbst habe sich am Eröffnungstag des Fitnessparcours leider kein Bild von den Geräten machen können, „da wir Nachbereitungen/Aufräumarbeiten zu tätigen hatten“, heißt es von Manuela Marquardt, die auch die Volksstimme wegen „einseitiger und unbefriedigender Recherche“ kritisiert. Im Artikel über die Eröffnung des Fitnessparcours sei „der jährliche Höhepunkt unserer Bildungseinrichtung nicht einmal erwähnt worden“.