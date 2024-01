Friseurmeisterin Christiane Bredin (62) aus Osterburg (Altmark) will sich langsam zurückziehen. Ihre Töchter Annika und Lea treten in ihre Fußstapfen.

Friseurmeisterin aus Kreis Stendal übergibt Geschäfte an ihre Töchter

In die Fußstapfen von Mutter Friseurmeisterin Christiane Bredin treten in Osterburg (Altmark) ihre Töchter Lea (links) und Annika.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

OSTERBURG. - Vor 45 Jahren fing für Christiane Bredin aus Osterburg das Leben als Friseurin an. 1978 hieß das „Beauty Team“ in der Breiten Straße in Osterburg noch „Salon der Zeit“ und sie selbst Meyer.