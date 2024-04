Kita „Waldzwerge“ in Flessau und Pflegeheim in Bismark arbeiten für ein deutschlandweites Projekt zusammen.

Flessau. - Mit ihrem Projekt „Generationsbrücke Deutschland“ beweist die Kita „Waldzwerge“ in Flessau mit einer weiteren Aktion, dass sie mit Fug und Recht den Namen „Integrative Tagesstätte“ trägt. Seit September 2023 besteht mit dem Paritätischen Pflegeheim in Bismark eine Kooperation.

Und das kam so: „Eine Kita-Mutter ist Mitarbeiterin im Pflegeheim und brachte die Idee mit“, erzählt Kita-Leiterin Andrea Dupke-Botzelmann. Nach den Vorgesprächen mit der Pflegeheimleitung in Bismark und der Geschäftsführerin der Lebenshilfe Osterburg Sarah Maaß waren sich alle einig, dass diese Aktion Kindern und Senioren gut tun würde. Alt und Jung gehören schließlich zusammen und bringen einander viel Spaß.

„Jeden letzten Mittwoch im Monat steigen wir mit unseren acht Vorschulkindern in den Lebenshilfe-Bus, und dann geht’s ab nach Bismark“, beschreibt Djamila Klimek, die mit ihrer Kollegin Ilona Kühnel das Projekt in Bismark begleitet. „Anfangs waren manche ganz schön schüchtern, die Bezugsomis und die Kinder, aber jetzt können sie es kaum erwarten, sich wiederzusehen.“ Genauso wie in Flessau beginnt der Tag mit einem Lied und dem Morgenkreis. Danach stehen Aktivitäten wie Basteln oder Bewegung auf dem Programm. In der Vorweihnachtszeit war Plätzchenbacken mit den Seniorinnen angesagt. Im Februar bastelten sie zusammen einen Luftballon-Clown. Die Stunde vergeht jedes Mal wie im Flug und bereitet allen viel Freude.

„Das Projekt ist für ein Jahr gedacht, aber wir möchten es gerne mit unseren nächsten Vorschulkindern fortsetzen“, bemerkt die stellvertretende Kita-Leiterin Simone Brandt. In diesem Frühling sollen die Omis aus Bismark die Kinder in Flessau besuchen und sich die Einrichtung ansehen.