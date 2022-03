Grundschule am Hain Osterburg: Mit Hoffnung ins neue Unterrichtsjahr

Mit 206 Kindern, elf Lehrern, zwei pädagogischen Mitarbeitern und einer Referendarin startet die Grundschule am Hain in Osterburg in das neue Unterrichtsjahr. Leiterin Katrin Lehmann hofft nach zwei corona-geprägten Jahren auf eine möglichst normale Schulzeit.

Blick über das Gelände der Grundschule am Hain in Osterburg. Für das Altgebäude (im Hintergrund ) zeichnen sich Sanierungsarbeiten an der Fassade ab.

Osterburg - Vom öffentlich formulierten Anspruch und Ziel des Landes einer 103-prozentigen Unterrichtsversorgung an Sachsen-Anhalts Schulen ist der Lernort am Hain in Osterburg zwar ein Stück entfernt. Mit den tatsächlich erreichten 97 Prozent „sind wir aber schon ganz gut versorgt“, schätzt Schulleiterin Katrin Lehmann ein. Elf Lehrer, zwei pädagogische Mitarbeiterinnen sowie eine Referendarin werden sich im unmittelbar bevorstehenden neuen Unterrichtsjahr um insgesamt 206 Mädchen und Jungen kümmern. Zwei langjährige Pädagogen nehmen im ersten Halbjahr allerdings ihren Abschied. So werde Lehrerin Heike Heims Ende September in den verdienten Ruhestand wechseln, zum Jahresende gelte das Gleiche für Sportlehrer Friedrich Neuling.