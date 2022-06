Hanseln im Glück: Bergfest-Initiative Seehausen feiert ihr Fünfjähriges mit Entengrütze und Gegrilltem

Seehausen - Geburtstag bei der Hanse Sail in Rostock und auch bei der Hansel Sail in Seehausen: Während an der Küste der 30. Geburtstag dieses Großereignisses gefeiert wurde, ging es am Sonnabend in Seehausen etwas ruhiger zu. Die Initiative Bergfest lud zu ihrem fünften Geburtstag und zur nunmehr dritten Hansel Sail ein. Marco Kaczmarek begrüßte dazu die Teilnehmer und die Schaulustigen am Aland, am alten Wehr. 2018 hatte die Initiative die Hansel Sail ins Leben gerufen - in Anlehnung an das Großereignis in Rostock, aber eben als Hansel Sail, weil doch jeder Hansel aufgefordert war, sich an diesem Ereignis zu beteiligen. Mehrere Veranstaltungen organisiert die Bergfest Initiative jedes Jahr. Spiel und Spaß sollen dabei im Mittelpunkt stehen. Angeboten werde immer auch etwas, bei dem jeder mitmachen kann. Dabei gehe es nicht selten auch oft an Orte, die nicht so bekannt sind.