Gute Nachricht für Radfahrer: Bauarbeiter verlegen Metallroste auf dem Bohlenweg an der Eisenbahnbrücke nach Wittenberge. Es gibt nun einen Wiedereröffnungstermin.

Idyllischste Baustelle weit und breit - Radweg an Eisenbahnbrücke Wittenberge erhält neue Planken

Straßenverkehr an der Ländergrenze

Pst... nicht stören: Tom Wiese und André Bonk verlegen am Montag, 2. Juni 2025, Paneele (Metallroste) auf dem Bohlenweg der Eisenbahnbrücke von Losenrade nach Wittenberge.

Wittenberge/Losenrade. - Die 330-Meter-Marke ist geknackt, bleiben noch gut 800 Meter. Baubeginn war am Montag, 19. Mai. Ein bisschen dauert’s also noch, bis Radfahrer und Fußgänger den Bohlenweg an der Eisenbahnbrücke zwischen Losenrade und Wittenberge wieder passieren können. Aber es gibt nun ein festes Ziel.