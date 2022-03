Polder bei Stresow ein Paradies für Zugvögel Im ehemaligen Grenzgebiet trifft Hochwasserschutz auf Naturschutz

Eine Flut ist auch weiter nicht in Sicht. Aber der Elbepegel reichte nach den Niederschlägen der vergangenen Wochen, um die Polder „Wrechow“ und „Garbe“ in weiten Teilen zu fluten. Was wiederum Tausende Zugvögel zu einer Rast einlädt.