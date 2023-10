Arneburg. - Der Kartoffelkönig ist gekrönt. In der Kita „Elbräuber“ in Arneburg neigt sich mit dem Monat Oktober auch das Herbstprojekt dem Ende zu. Jetzt gab es die letzten Kartoffelspalten vom Erntetisch.

Wer die größte und dickste Kartoffel mitbringt, wird König, hieß es. Stolz präsentierte Niklas Schade von der Vorschulgruppe seinen Gewinn. Den mächtigen Kartoffelkönig.

In diesen Tagen ging es in der Kita immer wieder um die Knolle. Mal lernten die Kinder ein Kartoffellied, mal bereiteten sie Kartoffelspalten für einen knusprigen Snack vor. Für das Herbstfest am Ende der Woche hatten die Eltern reichlich Erntegaben in die Kita gebracht, vor allem Kartoffeln. So konnten die Kleinen sogar selbst Kartoffelsuppe kochen und freuten sich über den Knusperkartoffelsnack zwischendurch. „Wir haben sogar geguckt, wie man Kartoffelchips macht“, sagte einer der Steppkes.

Kilian Kölling hat mit seinen Spielkameraden Drachen gebastelt. Astrid Mathis

Herbstfest mit Verkleiden

Beim Herbstfest bastelten die Mädchen und Jungen dann eine ganze Reihe Kartoffelkönige aus Luftballons, probierten Kartoffeldruck aus und hörten die Geschichte vom Kartoffelkönig. Besonders viel Spaß machte den Kleinen das Verkleiden rund um das Thema Herbst und die Bastelstraße. Dort entstanden Igel aus Papier und bunten Blättern, aber auch Fliegenpilze und Handabdrücke. Passend dazu sangen die Kinder die Lieder „Ein pipaputziger Igel“ und „Der Herbst ist da“, die sie neu gelernt hatten.

Niklas Schade ist Kartoffelkönig. Astrid Mathis

Nach dem Herbstfest ging das Projekt in die nächste Runde. „Natürlich haben wir auch einen Herbstspaziergang durch die Stadt gemacht“, erzählte Kita-Leiterin Anette Fricke. „Und regelmäßig Blätterschlacht“, fügte sie schmunzelnd hinzu. Für die Igel bereiteten sie auf dem Hof außerdem einen großen Haufen als Unterschlupf vor. Die Kleinen bastelten Drachen und die Großen eine Gespenstergirlande für den Flur. Und für sich selbst fädelten sie Holzperlen auf Armbänder in der Elbräuberwerkstatt „Nun ist der Erntetisch fast leer“, stellte die Kita-Leiterin fest. „An die Eltern und das Team ein großes Dankeschön für die Erntegaben und die Unterstützung beim Fest und mit den Kostümen. Für unsere 70 Elbräuber war das ein richtig tolles Projekt.“

Termin für 2024 steht fest

Und weil die Kinder allesamt Bastelkönige sind, steht auch schon ein Termin im neuen Jahr. Wenn Max Heckel am 4. Mai zum Fliederblütenfest einlädt, wird die Kita dort mit einem Bastelstand vertreten sein. Vorher bereiten sich die Knirpse auf die Adventszeit vor. Zur Tradition gehört, den Weihnachtsbaum im Rathaus zu schmücken und ein Märchen von der Havelländer Puppenbühne zu erleben. Zudem lädt die Kita zum Weihnachtsmarkt ein.